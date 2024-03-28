28.03.2024 08:01 Рита Парфенова

У Харкові – чергові руйнації після атаки «шахедів»

Проти ночі на 28 березня місто Харків перебувало під черговою атакою російських безпілотників.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, місто перенесло да атаки шахедів за ніч.

Відразу після опівночі удар військових рф прийшовся по Київському району міста.



«Зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки», – повідомив міський голова Ігор Терехов.



За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 березня близько 16:00 армія рф нанесла авіаудар по Харкову: один чоловік загинув, 19 громадян поранені, з них четверо - маленькі діти.