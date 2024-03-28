У Харкові – чергові руйнації після атаки «шахедів»

Проти ночі на 28 березня місто Харків перебувало під черговою атакою російських безпілотників.
Як повідомляє РЕДПОСТ, місто перенесло да атаки шахедів за ніч.
Відразу після опівночі удар військових рф прийшовся по Київському району міста.
«Зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки», – повідомив міський голова Ігор Терехов.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 березня близько 16:00 армія рф нанесла авіаудар по Харкову: один чоловік загинув, 19 громадян поранені, з них четверо - маленькі діти.
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Підвищена ясність думки, волеві рішення принесуть успіх у логічних справах.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Сьогодні відзначається Всесвітній день історика
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