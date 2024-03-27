27.03.2024 22:35 Дмитро Колонєй

Загарбники вбили дитину на Харківщині

Ворог обстріляв селище Харківщини.



Загарбники вбили дитину на Харківщині



Як повідомляє РЕДПОСТ , 27 березня 2024 року близько 21:20 окупаційна армія обстріляла селище Борова Ізюмського району. Загинув 12-річний хлопчик.

Пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Точний вид озброєння встановлюється.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про ворожий удар авіабомбами по Харкову, під час якого зигинула людина, постраждали ще 18 дорослих та дітей, пошкоджені майже 20 будинків та вибито більше 800 вікон.