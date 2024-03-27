Загарбники вбили дитину на Харківщині

Ворог обстріляв селище Харківщини.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про ворожий удар авіабомбами по Харкову, під час якого зигинула людина, постраждали ще 18 дорослих та дітей, пошкоджені майже 20 будинків та вибито більше 800 вікон.
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Шанси у ваших руках, плануйте відповідальні справи та переговори.
Ранкові хмари затримаються у Харкові до вечора, а потім розсіються. Без опадів.
Щороку 27 березня відзначається міжнародне професійне свято всіх працівників театру.
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