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27.03.2024  22:35   Дмитро Колонєй

Загарбники вбили дитину на Харківщині

Ворог обстріляв селище Харківщини.


Загарбники вбили дитину на Харківщині
Як повідомляє РЕДПОСТ, 27 березня 2024 року близько 21:20 окупаційна армія обстріляла селище Борова Ізюмського району. Загинув 12-річний хлопчик.
 
Пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Точний вид озброєння встановлюється.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про ворожий удар авіабомбами по Харкову,  під час якого зигинула людина, постраждали ще 18 дорослих та дітей, пошкоджені майже 20 будинків та вибито більше 800 вікон.    

 

Тэги:  смерть, вбивство, харків, агрессия россии
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