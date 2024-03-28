Прогноз погоди у Харкові на 28 березня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
28 березня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 0–2° тепла, вдень 14–16º тепла.
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Підвищена ясність думки, волеві рішення принесуть успіх у логічних справах.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Сьогодні відзначається Всесвітній день історика
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