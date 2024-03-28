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28.03.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 березня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

28 березня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 0–2° тепла, вдень 14–16º тепла.

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Народні прикмети

  • Погоду цього дня передвіщають вода і птахи.
  • У давнину помітили: якщо весняна вода тече повільно, то рік очікується важким.
  • Якщо ж у цей день прилітають чайки, то можна чекати тепла.
  • Горобці цвірінькають — до теплого та сонячного дня.
  • Яскраве сонце на заході віщує дощову погоду найближчими днями.
  • У наших пращурів був такий звичай: якщо цієї ночі почуєш, як виє собака, слід повернути подушку, щоб сон був хорошим.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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