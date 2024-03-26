26.03.2024 16:23 Дмитро Колонєй

На Харківщині за матеріалами СБУ відправили за грати чоловіка, який служив окупантам

Прибічник загарбників на Харпківщині отримав реальний термін ув’язнення.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисником є місцевий житель, який після захоплення Ізюма добровільно перейшов на бік ворога:

вступив до окупаційної «філії МВС РФ».

спочатку працював «дільничим»,

потім слугував «інспектором дорожньо-патрульної служби» російської псевдоустанови.

носив формений одяг російського зразка, зброю та «посвідчення», з яким він безперешкодно переміщувався у захопленому на той час райцентрі.

допомагав загарбникам фабрикувати «справи» проти учасників руху опору в регіоні.

«здавав» російським окупантам адреси проживання українських патріотів, які залишились у місті і чинили спротив кремлівському режиму.

об’їжджав територію громади та слідкував за дотриманням «заборони» від місцевої окупаційної адміністрації РФ щодо проведення масових зібрань.

прямо посеред вулиці ув’язнював учасників проукраїнських акцій та відвозили їх до російських катівень.

Після звільнення Ізюма колаборант намагався «залягти на дно», щоб уникнути покарання.

Однак йому це не вдалося. Співробітники СБУ викрили злочинні дії фігуранта і затримали його у ході стабілізаційних заходів.

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Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено «посвідчення МВС РФ» та інші докази незаконної діяльності.

З урахуванням співпраці зі слідством суд визнав зловмисника винним у колабораційній діяльністі та призначив йому 12 років тюрми з конфіскацією майна.