Звернення Ігоря Терехова з нагоди Дня Нацгвардії

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до харків'ян з нагоди Дня Національнох гвардії.
Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова опублікувано в його телеграм-каналі, повідомляє РЕДПОСТ.
«Коли 24 лютого 2022 року росія почала бомбардувати Харків, а за кільцевою дорогою вже стояли ворожі танки і БТРи, першими, хто зі зброєю в руках пішов у бій за всіх нас, були бійці Національної гвардії України.
Імена загиблих гвардійців Вадима Манька, Дмитра Антоненка, Олега Громадського, Станіслава Партали вже назавжди закарбовані в історії нашого міста.
Шана і слава усім захисникам України!», – йдеться у повідомленні.
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День може стати кроком до мети, уникайте ризикованих експериментів.
У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів.
З 2015 року 26 березня Україна відзначає День Національної гвардії.
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