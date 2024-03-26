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26.03.2024  10:59   Рита Парфенова

Звернення Ігоря Терехова з нагоди Дня Нацгвардії

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до харків'ян з нагоди Дня Національнох гвардії.


Фото: РЕДПОСТ

Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова опублікувано в його телеграм-каналі, повідомляє РЕДПОСТ.

«Коли 24 лютого 2022 року росія почала бомбардувати Харків, а за кільцевою дорогою вже стояли ворожі танки і БТРи, першими, хто зі зброєю в руках пішов у бій за всіх нас, були бійці Національної гвардії України.

Імена загиблих гвардійців Вадима Манька, Дмитра Антоненка, Олега Громадського, Станіслава Партали вже назавжди закарбовані в історії нашого міста.

Шана і слава усім захисникам України!», – йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов взяв участь в урочистостях з нагоди дня працівників Служби безпеки України.

 

Тэги:  ігор терехов, харків
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