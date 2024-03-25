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25.03.2024  17:03   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив кращих спецслужбовців

Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь в урочистостях з нагоди дня працівників Служби безпеки України.


Ігор Терехов відзначив кращих спецслужбовців
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов під час урочистого заходу привітав працввників з професійним святом, вручив сертифікати на отримання службових квартир трьом співробітникам СБУ, ще двох відзначив Подяками міського голови.
 
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Мер подякував працівникам Служби безпеки за всі роки роботи в Харкові та зазначив, що кожен харківʼянин відчуває результати їхньої праці.
 
«Протягом усієї історії України саме харківська Служба безпеки вирізнялася своєю потужністю. І сьогодні ці традиції зберігаються, за що я вдячний кожному з вас. Багато чого залишається за лаштунками, втім, усі ми розуміємо, завдяки кому можемо почуватися спокійно, продовжувати жити і працювати в цей важкий воєнний час. Дякую за захист Харкова! Ви маєте безпрецедентний кредит довіри від харківʼян», - зазначив Ігор Терехов.
 
Тэги:  ігор терехов, привітання, харків
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