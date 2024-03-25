25.03.2024 17:03 Дмитро Колонєй
Ігор Терехов відзначив кращих спецслужбовців
Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь в урочистостях з нагоди дня працівників Служби безпеки України.
Ігор Терехов відзначив кращих спецслужбовців
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова Ігор Терехов під час урочистого заходу привітав працввників з професійним святом, вручив сертифікати на отримання службових квартир трьом співробітникам СБУ, ще двох відзначив Подяками міського голови.
Мер подякував працівникам Служби безпеки за всі роки роботи в Харкові та зазначив, що кожен харківʼянин відчуває результати їхньої праці.
«Протягом усієї історії України саме харківська Служба безпеки вирізнялася своєю потужністю. І сьогодні ці традиції зберігаються, за що я вдячний кожному з вас. Багато чого залишається за лаштунками, втім, усі ми розуміємо, завдяки кому можемо почуватися спокійно, продовжувати жити і працювати в цей важкий воєнний час. Дякую за захист Харкова! Ви маєте безпрецедентний кредит довіри від харківʼян», - зазначив Ігор Терехов.
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