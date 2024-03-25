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25.03.2024  17:34   Дмитро Колонєй

На Харківщині рецидивіст вкрав автівку у знайомого

Правоохороці Харківщини спіймали підступного гістя.

Вкрав автівку у знайомого рецидивіст на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в лютому 2024 року до лозівських правоохоронців звкрнувся 55-річний мешканець села Верхня Орілька, у якого з гаражу зникла автівка «Daewoo Lanos». Як він пояснив, напередодні до нього в гості прийшов знайомий, вони разом пиячили, ввечері господар прокинувся і виявив відсутність товариша та своєї автівки.
 
 
Правоохороці виявили автомобіль у місті Панютине. Також поліцейські розшукали зловмисника. Ним виявився 25-річний знайомий заявника. Чоловік раніше неодноразово був судимий за кримінальні правопорушення. Як з'ясувалося, він встиг швидко продати викрадений автомобіль за 20000 гривень.
 
 
Поліцейські повернули транспортний засіб власникові.
 
У березні слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
 
Тэги:  кримінал, крадій, харків
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