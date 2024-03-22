22.03.2024 07:30 Віталій Хінєвіч

Ворог здійснює наймасштабнішу атаку по українській енергетиці за останній час - Герман Галущенко

Мета атаки не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни.

Про це повідомив Міністр енергетики України Герман Галущенко, передає РЕДПОСТ.

За його словами, є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях.

«Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС.

У частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Робимо усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло», - додав Герман Галущенко.