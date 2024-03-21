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21.03.2024  19:16   Дмитро Колонєй

Ворог за підтримки авіації намагався взяти штурмом Синьківку на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 21 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ в Харківській області бойова ситуація наступна:
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди, Козача Лопань та Амбарне Харківської області.
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  • На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 1 безуспішний штурм позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 березня 2024 року.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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