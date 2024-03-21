Ворог за підтримки авіації намагався взяти штурмом Синьківку на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 21 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 березня 2024 року.
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