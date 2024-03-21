21.03.2024 18:31 Дмитро Колонєй

Молодий рецидивіст з Харківщини вбив людину та намагався "підставити" рідного батька

Відправили за грати хитрого злодія з Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , раніше судимий 22-річний чоловік 3 січня 2022 року приїхав до свого батька у с. Огульці Богодухівського району та вирішив зустрівся зі своїм старим знайомим, якого давно не бачив. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодик вбив 38-річного хазяїна будинку ударом ножа у шию, від чого той помер на місці.

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Після вбивства злодюга втік до м. Харкова, намагаючись сховатися, але був знайдений 6 січня 2022 року у Шевченківському районі міста.

У судовому засіданні чоловік вину не визнав та звинуватив у вбивстві потерпілого свого рідного батька. За його «версією», батько ревнував свою дружину до загиблого, тому вбив чоловіка. Крім того, зловмисник додав, що правоохоронці «сфабрикували» справу проти нього.

Проте вина чоловіка у вбивстві доведена.

19 березня 2024 року суддя Жовтневого районного суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок.

За сукупністю вироків фігуранту призначено остаточне покарання у виді 13 років 6 місяців позбавлення волі.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.