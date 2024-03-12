12.03.2024 17:15 Дмитро Колонєй
У харківській полікліниці можна пройти мамографічні обстеження на французькій цифровій системі
У харківському медичному закладі функціонує система «Senogrape Crystale Nova».
У харківській полікліниці можна пройти мамографічні обстеження на французькій цифровій системі
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у рентгенологічному кабінеті Міської поліклініки №18 функціонує
сучасна мамографічна цифрова система «Senogrape Crystale Nova» (виробництва Франції).
Безкоштовні дослідження для раннього виявлення онкозахворювань оплачуються з державного бюджету в рамках Програми медичних гарантій. Серед переваг обладнання, встановленого в медзакладі, виділяють ефективність і швидкість робочого процесу, низький рівень радіаційного опромінення, зручність апарату для пацієнтів та ін.
Обстеження здійснюється за направленням лікаря по електронній черзі.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що у харківській полікліниці працює басейн
та наводив режим його роботи.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0