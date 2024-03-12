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12.03.2024  17:15   Дмитро Колонєй

У харківській полікліниці можна пройти мамографічні обстеження на французькій цифровій системі

У харківському медичному закладі функціонує система «Senogrape Crystale Nova».


У харківській полікліниці можна пройти мамографічні обстеження на французькій цифровій системі
Як повідомляє РЕДПОСТ, у рентгенологічному кабінеті Міської поліклініки №18 функціонує сучасна мамографічна цифрова система «Senogrape Crystale Nova» (виробництва Франції).
 
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Безкоштовні дослідження для раннього виявлення онкозахворювань оплачуються з державного бюджету в рамках Програми медичних гарантій. Серед переваг обладнання, встановленого в медзакладі, виділяють ефективність і швидкість робочого процесу, низький рівень радіаційного опромінення, зручність апарату для пацієнтів та ін. 
 
Обстеження здійснюється за направленням лікаря по електронній черзі.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у харківській полікліниці працює басейн та наводив режим його роботи.
Тэги:  допомога, діагностика, харків
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