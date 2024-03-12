На Харківщині чоловік стріляв з автомату по вікнам багатоповерхівки (фото)

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У результаті цієї стрілянини вікно квартири на 7 поверху багатоповерхікви міста Чугуїв було пошкоджено.

Поліцейські Чугуївського районного управління поліції оперативно затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіка було доставлено до ізолятора тимчасового тримання.

Під час проведення слідчо-оперативних дій на місці події було вилучено предмет, що ззовні нагадує вогнепальну зброю "АКС-74", два магазини та набої до неї. Наразі проводяться розслідування двох кримінальних проваджень за статтями ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

11 березня чоловікові було оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, за які йому загрожує до семи років ув’язнення. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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