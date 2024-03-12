    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині чоловік стріляв з автомату по вікнам багатоповерхівки (фото)
12.03.2024  11:18   Рита Парфенова

На Харківщині чоловік стріляв з автомату по вікнам багатоповерхівки (фото)

У вечірній час 10 березня 35-річний житель міста Чугуїв влаштував стрілянину по вікнам квартири, що знаходилася на сьомому поверсі будинку.

у Чугуїві чоловік вчиник стрілянину по вікнах багатоповерхівки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У результаті цієї стрілянини вікно квартири на 7 поверху багатоповерхікви міста Чугуїв було пошкоджено.
 
Поліцейські Чугуївського районного управління поліції оперативно затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіка було доставлено до ізолятора тимчасового тримання.
 
у Чугуїві чоловік вчиник стрілянину по вікнах багатоповерхівки
 
Під час проведення слідчо-оперативних дій на місці події було вилучено предмет, що ззовні нагадує вогнепальну зброю "АКС-74", два магазини та набої до неї. Наразі проводяться розслідування двох кримінальних проваджень за статтями ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
 
у Чугуїві чоловік вчиник стрілянину по вікнах багатоповерхівки

11 березня чоловікові було оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, за які йому загрожує до семи років ув’язнення. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині було затримано зловмисника, який кинув гранату під автомобіль української військової.

Тэги:  стрілянина, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.01 Надзвичайні події У поліції розповіли про стрілянину у ТРЦ 06.01 Надзвичайні події Стрілянина у харківському ТРЦ: перші подробиці 06.09 Надзвичайні події Влаштував стрілянину у центрі Харкова: суд обрав запобіжний захід
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 