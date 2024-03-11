11.03.2024 20:30 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова провели ремонтні роботи у тисячах будинків

Як відновлювалися домівки цієї зими розповіли у КП «Харківспецбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ , КП «Харківспецбуд» підбило підсумки роботи взимку. За словами директора підприємства Богдана Долини, працівники КП виконали роботи в понад 2,6 тис. будинків.

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«Насамперед мова йде про закриття контурів. Це ті роботи, які потрібно було оперативно виконати одразу після ворожих «прильотів». Ними ми охопили 573 будинки. Також великий обсяг робіт складає відновлення покрівель - 1104 будинки. Крім того, працівники підприємства прибирали підвали і техповерхи, ремонтували підлогу та перекриття, прочищали водостічні труби, укріпляли та демонтували металеві конструкції», - розповів Богдан Долина.

З настанням весни комунальники почали ремонтувати покрівлі, лави, дитячі майданчики тощо.