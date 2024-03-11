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11.03.2024  20:00   Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова розшукували зниклу дитину

Під Харковом дівчина вирішила зробити втекти з домівки.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 10 березня 2024 року близько 12:00 до чугуївських правоохоронців за допомогою у розшуках доньки-підлітка звернулася місцева мешканка. За її словами, 13-річна дівчина 9 березня пішла із дому та не повернулась, на телефонні дзвінки не відповідає.
 
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Інспектори ювенальної превенції спільно з оперативниками відпрацювали коло знайомих зниклої дівчини та встановили, що вона може знаходитися у свого друга. За адресою хлопця працівники поліції виявили розшукувану. Жодних подій кримінального характеру з нею не сталося.
 
Дівчину повернули додому. Інспектори ювенальної превенції провели з неповнолітньою та її матір’ю профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповдав, як під Харковом дівчинка сховалася від бабусі та поліції.
 
 

 

Тэги:  розшук, зникла дитина, харків
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