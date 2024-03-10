10.03.2024 17:07 Дмитро Колонєй

На Харківщині мобільні бригади допомогають відновляти пошкоджнні будинки

На Харкіщині розпочато новий проект агентства ООН.

Як повідомляє РЕДПОСТ , Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) спільно з партнером БФ «Янголи спасіння» розпочали новий проєкт «Майстерня на колесах». Про це йдеться на сайті УВКБ ООН.

Мета проєкту — підтримати постраждалі від війни громади. А саме допомогти людям з ремонтом будинків, що були пошкоджені обстрілами із застосуванням ракет чи безпілотників тощо.

П’ять мобільних бригад досвідчених будівельників вже працюють на Харківщині. Вони надають консультації людям, які бажають самостійно відремонтувати свої будинки. А також допомагають особам з уразливих категорій населення демонтувати пошкоджені вікна та замінити їх на нові енергозберігальні вікна, надані УВКБ ООН.

Наразі таку допомогу отримали близько сотні родин. Протягом року проєктом планується охопити 1 500 сімей у Харківській області.

Крім того, цю ініціативу планують розширити на Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську області, одночасно збільшуючи кількість мобільних бригад.