10.03.2024 16:16 Дмитро Колонєй
На Харківщині відкрився ще один ЦНАП
На Харківщині почав робити центр адмінуслуг.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у Харківській області, в Манченках відкрився
адміністративний центр Люботинської міської територіальної громади.
Послуги надаються спеціалістами Управління соцзахисту населення та відділу забезпечення діяльності виконкому, в тому числі адміністратором ЦНАП. Також тут можна отримати повні консультації та допомогу в оформленні документів по всім 339 адмінпослугам ЦНАПу міської громади.
Ці послуги офлайн будуть доступні щовівторка з 9:00 до 14:00 год.
Щосереди в адмінцентрі керівниками Люботинської міської ради буде здійснюватися прийом громадян з 9:00 до 12:00 год.
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