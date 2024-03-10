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10.03.2024  16:16   Дмитро Колонєй

На Харківщині відкрився ще один ЦНАП

На Харківщині почав робити центр адмінуслуг.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харківській області, в Манченках відкрився адміністративний центр Люботинської міської територіальної громади.
 
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Послуги надаються спеціалістами Управління соцзахисту населення та відділу забезпечення діяльності виконкому, в тому числі адміністратором ЦНАП. Також тут можна отримати повні консультації та допомогу в оформленні документів по всім 339 адмінпослугам ЦНАПу міської громади.
 
Ці послуги офлайн будуть доступні щовівторка з 9:00 до 14:00 год.
Щосереди в адмінцентрі керівниками Люботинської міської ради буде здійснюватися прийом громадян з 9:00 до 12:00 год.
 
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