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08.03.2024  17:20   Віталій Хінєвіч

На Харківщині зібрали понад 50 тонн брухту знищеної техніки окупантів

Фахівці Міноборони зібрали ще 55 тонн брухту військового походження на Харківщині, передає РЕДПОСТ .

 
Залишки російських танків та бронемашин дослідять щодо якості металу і відправлять на переробку. Гроші, отримані за продаж, передадуть на підтримку Сил оборони.
 
«Трофейну техніку, яку можна було поставити у стрій або використати як донора - забрали з полей одразу. Нині на звільнених територіях залишилося те залізяччя, яке годиться для музеїв чи на утилізацію. Завдання Міноборони – оприбутковувати цю техніку у якості металобрухту», – розповів начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна Міноборони Олег Коваль.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Вовчанську унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки й навчальний заклад.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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