Безробітний з Харківщини відповідав за «чистоту та порядок» на Харківщині

Ухвалено рішення про тримання під вартою ізюмчанина, який займав відповідальну посаду в окупаційній адміністрації
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