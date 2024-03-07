Безробітний з Харківщини відповідав за «чистоту та порядок» на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області, під час окупації міста Ізюм безробітний місцевий мешканець добровільно приєднався до ворога.

У травні 2022 року, навіть встановивши дружні стосунки з російськими військовими, він прийняв посаду "начальника відділу з питань господарського та транспортного забезпечення адміністрації міста Ізюм та Ізюмського району".

Займаючи цю посаду, колаборант був відповідальним за збереження "чистоти та порядку" на окупованих територіях, видаючи підлеглим інвентар та господарське приладдя для прибирання. Він також веде облік виданих матеріалів і підписує документи для звітності перед окупаційною владою.

Після визволення міста він не намагався тікати, вірячи, що його злочин залишиться безкарним. Однак правоохоронні органи викрили цього псевдопосадовця.

Під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури Харківської області 56-річному чоловіку повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Суд задовольнив клопотання обвинувачення і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.