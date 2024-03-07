    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Безробітний з Харківщини відповідав за «чистоту та порядок» на Харківщині
07.03.2024  10:47   Рита Парфенова

Безробітний з Харківщини відповідав за «чистоту та порядок» на Харківщині

Ухвалено рішення про тримання під вартою ізюмчанина, який займав відповідальну посаду в окупаційній адміністрації

Ухвалено рішення про тримання під вартою ізюмчанина, який займав відповідальну посаду в окупаційній адміністрації

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області, під час окупації міста Ізюм безробітний місцевий мешканець добровільно приєднався до ворога.

У травні 2022 року, навіть встановивши дружні стосунки з російськими військовими, він прийняв посаду "начальника відділу з питань господарського та транспортного забезпечення адміністрації міста Ізюм та Ізюмського району".

Займаючи цю посаду, колаборант був відповідальним за збереження "чистоти та порядку" на окупованих територіях, видаючи підлеглим інвентар та господарське приладдя для прибирання. Він також веде облік виданих матеріалів і підписує документи для звітності перед окупаційною владою.

Після визволення міста він не намагався тікати, вірячи, що його злочин залишиться безкарним. Однак правоохоронні органи викрили цього псевдопосадовця.

Під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури Харківської області 56-річному чоловіку повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Суд задовольнив клопотання обвинувачення і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що жінку, яка в інтернеті підтримувала дії російської федерації проти України, будуть судити за колабораційну діяльність.

Тэги:  колаборант, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.03 Надзвичайні події На Харківщині судитимуть колаборантку 06.03 Надзвичайні події Підозра у співробітництві з окупантами: новий випадок у Харківській області 05.03 Надзвичайні події Поширювала газету Харьков Z: колаборантка чекає на суд
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 