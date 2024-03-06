06.03.2024 19:42 Дмитро Колонєй

Міжнародна організація з міграції продовжить допомогати у відновленні Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з представниками МОМ.



Міжнародна організація з міграції продовжить допомогати у відновленні Харкова



Як повідомляє РЕДПОСТ , завдяки підтримці Міжнародної організації з міграції, які працюють з харків’янами, чиї будинки постраждали внаслідок агресії РФ, тривають відновлювальні роботи пошкоджених будівель у центральній частині Харкова, ремонти соціальних установ і лікарняних закладів.

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Під час зустрічі Ігор Терехов подякував представникам МОМ за допомогу.

«Наше місто постійно перебуває під обстрілами росіян, які руйнують цивільну інфраструктуру, школи, дитсадки, лікарні. У жодному місті України немає таких руйнацій, як у Харкові. Людям дуже важливо відчувати, що вони не покинуті, що про них піклуються», - зазначив очільник міста.

У свою чергу представниця МОМ в Україні Алессія Скіавон підкреслила значущість спільної роботи з міською владою.

«Ми тут, аби підтримувати українців у важкі часи. Дякую за всю ту допомогу, яку Харків надає нашій команді. Я вже побачила результати нашої спільної роботи і дуже пишаюся її результатами», - наголосила Алессія Скіавон.