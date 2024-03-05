05.03.2024 11:11 Рита Парфенова

Зґвалтування під час окупації: два російських військових перед судом

Двох російських військовослужбовців судитимуть за фактом зґвалтування дівчини під час захоплення Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області, під час окупації Харківщини навесні 2022 року в одному з населених пунктів Харківської області російським військовослужбовцем було зґвалтована дівчина. Правоохоронці ідентифікували військового як полковника, командира 99-ого самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії збройних сил російської федерації з позивним «Вовк», та його підлеглого — водія 752-ого мотострілецького полку тієї ж дивізії на прізвисько «Малой».

За слідством, обидва окупанти проводили «перевірки» у місцевого населення. Підлеглий пропонував дівчині «повечеряти» з командиром, але отримав відмову. Однак пізніше вони знову з'явилися в будинку, де дівчина приховувалася разом з родиною в підвалі через обстріли. Злочинці вивели батька дівчини та застосували до нього пістолет. Вони зачинили усіх інших членів сім’ї у підвалі, і водій мав слідкувати за тим, аби ніхто не вийшов. Командир затягнув дівчину у будинок та зґвалтував її. Весь час у руці він тримав пістолет та погрожував розстріляти потерпілу.

Під час огляду місць розташування військ російської федерації, зокрема в так званій комендатурі, Детективи виявили жорсткий диск, де потерпіла детально описувала зґвалтування. Жодних інших доказів, які могли б свідчити про різноманітні заходи, спрямовані на притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, не було виявлено.

Харківська обласна прокуратура підтвердила та вислала до суду обвинувальний акт стосовно цих військових за порушення законів та звичаїв війни, здійсненого за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Обвинувачені перебувають у міжнародному розшуку. Їх буде судити заочно в Дзержинському районному суді м. Харкова.

Раніше щодо двох окупантів Харківською обласною прокуратурою вже було направлено до суду обвинувальний акт за фактом здійснення дій сексуального характеру в умовах конфлікту стосовно ще однієї жінки.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Харківській області.

На даний момент правоохоронними органами Харківської області зареєстровано 19 кримінальних проваджень за фактами сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки України ідентифікувала трьох російських окупантів, які з помсти вбили мешканця Харківщини.