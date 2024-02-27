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27.02.2024  17:25   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік знищив дерев на майже 400 тисяч гривень

Протягом 2023 року 43-річний харківʼянин приїжджав на територію Роганської селищної територіальної громади, де незаконно вирубував дерева за допомогою бензопил, завантажував в авто та втікав з місця злочину.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Відповідно до висновку судової економічної експертизи, державі завдано матеріальні збитки на загальну суму майже 400 тисяч гривень. 
 
Справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.
 
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові підприємець обікрав померлого брата на 4 мільойни.
 
Тэги:  події, харків
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