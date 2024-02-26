Вулиця Харкова стане частково непроїздною для автотранспорту

Через ремонт газопроводу буде обмежений рух на ділянці вулиці Камській
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент інфраструктури, обмеження руху пов’язане з проведенням аварійних робіт з усунення витоку газу на газопроводі середнього тиску.
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