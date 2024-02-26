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26.02.2024  13:39   Рита Парфенова

Вулиця Харкова стане частково непроїздною для автотранспорту

Через ремонт газопроводу буде обмежений рух на ділянці вулиці Камській


Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент інфраструктури, обмеження руху пов’язане з проведенням аварійних робіт з усунення витоку газу на газопроводі середнього тиску.

Транспортний рух на вулиці Камській, неподалік від будинку №2, буде обмежений до 23 березня.

Для забезпечення безпеки руху транспорту організовано використання вільної смуги, яка не займається в процесі виконання ремонтних робіт.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на найбільш зруйнованих ділянках дорожнього полотна на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський замінюють шар асфальтобетонного покриття.

 

Тэги:  ремонт доріг, харків
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