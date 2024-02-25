25.02.2024 21:00 Дмитро Колонєй

Володимир Зеленський: Оборонна лінія на Харківщині дуже непогана, але Куп’янську потрібна допомога

Президент України прокоментував обстановку на Харківщині.



Володимир Зеленський: Оборонна лінія на Харківщині дуже непогана, але Куп’янську потрібна допомога



Як повідомляє РЕДПОСТ, коментуючи бойову ситуацію на Харківщині, Президент України Володимир Зеленський зазначив: «Оборонна лінія на Харківщині дуже непогана, але Куп’янську потрібна допомога». Відповідаючі на виказані різними людьми побоювання щодо захоплення міста ворогом, Володимир Зеленський наголосив: «Ми маємо бути вдячні, що не на одинці проти цього ворога, але не вистачає ППО та далекобійної зброї».