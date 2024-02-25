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25.02.2024  21:00   Дмитро Колонєй

Володимир Зеленський: Оборонна лінія на Харківщині дуже непогана, але Куп’янську потрібна допомога

Президент України прокоментував обстановку на Харківщині.


Володимир Зеленський: Оборонна лінія на Харківщині дуже непогана, але Куп’янську потрібна допомога

Як повідомляє РЕДПОСТ, коментуючи бойову ситуацію на Харківщині, Президент України Володимир Зеленський зазначив: «Оборонна лінія на Харківщині дуже непогана, але Куп’янську потрібна допомога». Відповідаючі на виказані різними людьми побоювання щодо захоплення міста ворогом, Володимир Зеленський наголосив: «Ми маємо бути вдячні, що не на одинці проти цього ворога, але не вистачає ППО та далекобійної зброї».

 

Тэги:  зеленський, агрессия россии, харків
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