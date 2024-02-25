Володимир Зеленський: Оборонна лінія на Харківщині дуже непогана, але Куп’янську потрібна допомога

Президент України прокоментував обстановку на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, коментуючи бойову ситуацію на Харківщині, Президент України Володимир Зеленський зазначив: «Оборонна лінія на Харківщині дуже непогана, але Куп’янську потрібна допомога». Відповідаючі на виказані різними людьми побоювання щодо захоплення міста ворогом, Володимир Зеленський наголосив: «Ми маємо бути вдячні, що не на одинці проти цього ворога, але не вистачає ППО та далекобійної зброї».
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Найрозумнішим буде почекати хоча б до завтра, незважаючи на те, наскільки блискучою і геніальною здавалася ідея і як сильно би не свербіли руки її відразу ж здійснити.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
26 лютого відзначається вельми оригінальне свято – День неквапливості (або День повільності).
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