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26.02.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 лютого

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

26 лютого очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 2–4° морозу, вдень 4–6° тепла.

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Народні прикмети

  • Якщо цього дня танув сніг, то весна обіцяла бути сприятливою, і навпаки, похмурий день передвіщав холодну і затяжну весну.
  • Якщо ввечері місяць був червоним, то наступного дня очікували вітру, тепла й снігу.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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