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20.02.2024  11:56   Рита Парфенова

На сайті Харківської міської філії "Газмережі" з'явилася нова корисна функція

Після оновлення сайту Харківської міської філії "Газмережі" з'явилася нова корисна функція, яка дозволяє передавати покази кількох лічильників газу з одного особистого кабінету.

В Особистому кабінеті «Газмережі» з’явилася нова функція для мешканців Харкова!

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на представників підприємства, нова можливість буде корисна тим споживачам, які на своєму особистому рахунку мають декілька встановлених лічильників газу.

Для скористання цією функцією потрібно виконати наступні кроки:

  • увійти до особистого кабінету на веб-сайті "Газмережі";
  • обрати опцію "Внести показання" у верхній частині меню;
  • внести дані кожного лічильника.

Нагадуємо, що передавати покази лічильників газу необхідно щомісяця з 1 по 5 число.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики повернули світло в оселі 10 тисяч постраждалих від обстрілів мешканців Харківщини.

 

 

Тэги:  газ, харків
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