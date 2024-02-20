На сайті Харківської міської філії "Газмережі" з'явилася нова корисна функція

Після оновлення сайту Харківської міської філії "Газмережі" з'явилася нова корисна функція, яка дозволяє передавати покази кількох лічильників газу з одного особистого кабінету.
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Не найкращий час для творчості, але у галузі точних наук та конкретних рішень день обіцяє бути дуже вдалим.
У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода без суттєвих опадів.
Щороку 20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні, запроваджений у 2015 році.
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