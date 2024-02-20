На сайті Харківської міської філії "Газмережі" з'явилася нова корисна функція

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на представників підприємства, нова можливість буде корисна тим споживачам, які на своєму особистому рахунку мають декілька встановлених лічильників газу.

Для скористання цією функцією потрібно виконати наступні кроки:

увійти до особистого кабінету на веб-сайті "Газмережі";

обрати опцію "Внести показання" у верхній частині меню;

внести дані кожного лічильника.

Нагадуємо, що передавати покази лічильників газу необхідно щомісяця з 1 по 5 число.

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