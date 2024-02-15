15.02.2024 21:00 Дмитро Колонєй

Президент України підписав закон про легалізацію медичного канабісу

Підписано закон про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis).



Президент України підписав закон про легалізацію медичного канабісу



Як повідомляє РЕДПОСТ , Президент України Володимр Зеленський підписав закон № 3528-IX "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" .

Верховна Рада 21 грудня 2023 року ухвалила Закон "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".

22 грудня народні депутати із парламентської фракції "Всеукраїнське об‘єднання "Батьківщина" зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про скасування рішення ВР щодо ухвалення цього закону. Реєстрація такого проєкту заблокувала підписання ухваленого законодавчого акта Головою Верховної Ради і Президентом.

16 січня 2024 року Верховна Рада розблокувала підписання закону про легалізацію медичного канабісу.