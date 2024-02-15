15.02.2024 19:27 Дмитро Колонєй

Ворог різко збільшив інтенсивність авіаударів по селищам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 15 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Охрімівка, Нестерне, Бударки, Чорне, Колодязне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Кудіївка, Красне, Стариця, Вовчанськ, Охрімівка Харківської області.

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На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку в районі населеного пункту Іванівка Харківської області, де противник також завдав авіаційного удару. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка, Берестове Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 15 лютого 2024 року.