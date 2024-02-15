15.02.2024 16:30 Віталій Хінєвіч

Харківʼянин здобув бронзу Євро-2024 з греко-римської боротьби

В боротьбі греко-римським стилем у вазі до 82 кг харків’янин Ярослав Фільчаков успішно дійшов до півфіналу, але, поступившись супернику, продовжив боротьбу за третє місце.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

В бронзовому фіналі харків’янин у запеклій боротьбі здолав угорця Еріка Сілваші.

Таким чином, Ярослав Фільчаков двічі поспіль стає призером чемпіонату Європи. Нагадаємо, що у минулому році в Хорватії він став віце-чемпіоном Європи. Також на його рахунку бронзова медаль чемпіонату світу-2022.

Загалом українські борці греко-римського стилю здобули на чемпіонаті Європи у Бухаресті 1 срібну та 3 бронзові нагороди.

Змагання проходить у столиці Румунії Бухаресті з 12 по 18 лютого.

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