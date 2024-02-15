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15.02.2024  16:30   Віталій Хінєвіч

Харківʼянин здобув бронзу Євро-2024 з греко-римської боротьби

В боротьбі греко-римським стилем у вазі до 82 кг харків’янин Ярослав Фільчаков успішно дійшов до півфіналу, але, поступившись супернику, продовжив боротьбу за третє місце.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
В бронзовому фіналі харків’янин у запеклій боротьбі здолав угорця Еріка Сілваші.
 
Таким чином, Ярослав Фільчаков двічі поспіль стає призером чемпіонату Європи. Нагадаємо, що у минулому році в Хорватії він став віце-чемпіоном Європи. Також на його рахунку бронзова медаль чемпіонату світу-2022.
 
Загалом українські борці греко-римського стилю здобули на чемпіонаті Європи у Бухаресті 1 срібну та 3 бронзові нагороди.
 
Змагання проходить у столиці Румунії Бухаресті з 12 по 18 лютого.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські біатлоністи здобули медалі на чемпіонаті України.
 
Тэги:  харків, спорт
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