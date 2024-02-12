12.02.2024 16:19
Екс-поліцейський, який погубив десятки людей у Грозі, активно слугував окупантам на Харківщині
На Харківщині оголошено ще одну підозру корегувальнику ракети.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 23-річний правоохоронець, який корегував російську ракету по селу Гроза, влітку 2022 року під час окупації Купʼянська перейшов на бік ворога:
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став «и. о. инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения» у так званому «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области»;
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ніс службу на російських блокпостах;
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безпідставно зупиняв автівки;
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вилучав автомобілі у цивільних громадян;
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згодом став «инспектором (дорожно-патрульной службы) взвода №1 отдельной роты ДПС Государственной инспекции безопасности дорожного движения»;
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за роботу на РФ щомісячно отримував 45 тисяч російських рублів.
Перед деокупацією Харківщини підозрюваний разом зі своїм братом втік у РФ. Обох братів звільнено з Національної поліції України.
Його старшому брату, якого теж підозрюють у наведенні російської ракети по Грозі, також інкриміновано державну зраду. Наразі за вказаним фактом обвинувальний акт стосовно нього перебуває на розгляді у Київському районному суді м. Полтави.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що під час ракетного удару
5 жовтня 2023 року по кафе у с. Гроза Купʼянського району, до якого причетні брати, загинули 59 мирних мешканців, ще 5 отримали поранення. Серед загиблих — 8-річний хлопчик.
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