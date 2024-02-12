Екс-поліцейський, який погубив десятки людей у Грозі, активно слугував окупантам на Харківщині

12.02.2024 16:19

На Харківщині оголошено ще одну підозру корегувальнику ракети.

Перед деокупацією Харківщини підозрюваний разом зі своїм братом втік у РФ. Обох братів звільнено з Національної поліції України.

Його старшому брату, якого теж підозрюють у наведенні російської ракети по Грозі, також інкриміновано державну зраду. Наразі за вказаним фактом обвинувальний акт стосовно нього перебуває на розгляді у Київському районному суді м. Полтави.