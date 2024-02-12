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12.02.2024  16:19   

Екс-поліцейський, який погубив десятки людей у Грозі, активно слугував окупантам на Харківщині

На Харківщині оголошено ще одну підозру корегувальнику ракети.

Погубив десятки людей у Грозі та активно слугував окупантам екс-поліцейський: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 23-річний правоохоронець, який корегував російську ракету по селу Гроза, влітку 2022 року під час окупації Купʼянська перейшов на бік ворога:
 
  • став «и. о. инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения»  у так званому «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области»;
  • ніс службу на російських блокпостах;
  • безпідставно зупиняв автівки;
  • вилучав автомобілі у цивільних громадян;
  • згодом став «инспектором (дорожно-патрульной службы) взвода №1 отдельной роты ДПС Государственной инспекции безопасности дорожного движения»;
  • за роботу на РФ щомісячно отримував 45 тисяч російських рублів.
 
Перед деокупацією Харківщини підозрюваний разом зі своїм братом втік у РФ. Обох братів звільнено з Національної поліції України. 
 
 
 
Його старшому брату, якого теж підозрюють у наведенні російської ракети по Грозі, також інкриміновано державну зраду. Наразі за вказаним фактом обвинувальний акт стосовно нього перебуває на розгляді у Київському районному суді м. Полтави.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  писав, що під час ракетного удару 5 жовтня 2023 року по кафе у с. Гроза Купʼянського району, до якого причетні брати, загинули 59 мирних мешканців, ще 5 отримали поранення. Серед загиблих — 8-річний хлопчик.
 

 

Тэги:  колаборант, зрада, харків, вбивство, гроза
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