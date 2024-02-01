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01.02.2024  14:21   Дмитро Колонєй

У Харкові рецидивіст пограбував бабусю в під'їзді

Правоохоронці Харкова оголосили чоловіку підозру.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Основ`янському районі зловмисник відібрав у жительки гаманець, в якому були гроші та документи. Про це поліцейсткі дізналися вд пограбованої старенької. Заявниця детально описала зовнішній вигляд зловмисника.
 
Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини харків'янин 1981 року народження.
 
Як з'ясувалося, чоловік зайшов за жінкою у під’їзд будинку та відібрав гаманець, в якому знаходились 600 гривень та пенсійне посвідчення.
 
Відкрита кримінальна справа про грабіж. Злодюзі загрожує від 7 до 10 років за грати.
 
Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік пограбував стареньку у центрі Харкова.
 

 

Тэги:  кримінал, грабіж, харків
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