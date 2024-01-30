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30.01.2024  10:08   Рита Парфенова

На Харківщині депутат став топ-чиновником окупаційної адміністрації

До десяти років позбавлення волі загрожує колаборантові, який переховується від правосуддя.

депутат-колаборант
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації збройними силами рф Куп'янського району, 45-річний чоловік добровільно погодився на співпрацю з ворогом.
 
До повномасштабного вторгнення держави-агресорки в Україну, чоловік був депутатом Куп'янської міської ради і очолював одне з місцевих комунальних підприємств.
 

Під час окупації, він обійняв посаду "заступника голови" так званої "военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области". До повноважень колаборанта належали "питання інфраструктури". Обвинувачений відповідав за загальну організаційну, матеріально-технічну та інформаційну підготовку до створення комунальних підприємств та призначення на посаду директорів.

Свої повноваження колаборант виконував до моменту деокупації у вересні 2022 року, після чого втік на непідконтрольні території.

Наразі обвинувачений переховується від українського правосуддя, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Куп'янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція оприлюднила фото колаборантів, які втекли одразу після звільнення з-під окупації Харківської області. Багато з них зараз переховуються в ЄС.

 

Тэги:  колаборант, харків
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