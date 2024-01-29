29.01.2024 15:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області усувають аварійну ямковість на основних дорожніх маршрутах

Користуючись сприятливими погодними умовами, підрядні організації Служби відновлення проводять роботи з ліквідації вибоїн, спричинених різким коливанням температур, передає РЕДПОСТ .

Відразу по декілька бригад зараз працюють на трасі M-03 Київ – Харків – Довжанський, поруч із поворотом на Люботин, та поблизу села Коротич, а також на трасі M-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро. Рух автотранспорту на час проведення ремонтних робіт здійснюється по одній смузі.

Наразі ямковий ремонт виконується так званим методом "холодного асфальтування", бо працюють дорожники холодною асфальтобетонною сумішшю, яка ідеально підходить для роботи навіть при мінусових температурах, адже асфальт не треба піддавати попередній термічній обробці.

«Наразі утримання відбувається виключно аварійними заходами, адже в умовах повномасштабного вторгнення всі капітальні ремонти доріг державного значення було призупинено через неможливість фінансування. Відтак найбільша увага приділяється головним логістичним маршрутам, що забезпечують обороноздатність країни та евакуацію, а також трасам із найбільшою інтенсивністю руху.

Просимо водіїв не заважати роботі спецтехніки та ремонтним бригадам, бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху та обирати безпечний швидкісний режим»,- йдеться у повідомленні.

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