    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харківській області усувають аварійну ямковість на основних дорожніх маршрутах
29.01.2024  15:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області усувають аварійну ямковість на основних дорожніх маршрутах

Користуючись сприятливими погодними умовами, підрядні організації Служби відновлення проводять роботи з ліквідації вибоїн, спричинених різким коливанням температур, передає РЕДПОСТ .

 
Відразу по декілька бригад зараз працюють на трасі M-03 Київ – Харків – Довжанський, поруч із поворотом на Люботин, та поблизу села Коротич, а також на трасі M-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро. Рух автотранспорту на час проведення ремонтних робіт здійснюється по одній смузі.
 
Наразі ямковий ремонт виконується так званим методом "холодного асфальтування", бо працюють дорожники холодною асфальтобетонною сумішшю, яка ідеально підходить для роботи навіть при мінусових температурах, адже асфальт не треба піддавати попередній термічній обробці.
 
«Наразі утримання відбувається виключно аварійними заходами, адже в умовах повномасштабного вторгнення всі капітальні ремонти доріг державного значення було призупинено через неможливість фінансування. Відтак найбільша увага приділяється головним логістичним маршрутам, що забезпечують обороноздатність країни та евакуацію, а також трасам із найбільшою інтенсивністю руху. 
 
Просимо водіїв не заважати роботі спецтехніки та ремонтним бригадам, бути уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху та обирати безпечний швидкісний режим»,- йдеться у повідомленні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова реконструюють колектор.
 
Тэги:  дороги, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.01 Дороги та транспорт Шляховики розповіли про стан доріг у Харківській області 16.01 Дороги та транспорт У Харкові продовжили заборону руху транспорту вулицею Трінклера 15.01 Дороги та транспорт У Харкові на вулиці Трінклера тимчасово заборонено рух транспорту
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 