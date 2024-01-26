На побутовій пожежі загинула людина: оперативна обстановка на Харківщині від ДСНС

Минулої доби рятувальники вісім разів виїзджали на гасіння пожеж, дві з яких причинені російськими обстрілами.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби ворожі війська спричинили 2 пожежі на території Дергачівської та Куп'янської громад. Рятувальники ДСНС оперативно їх ліквідували. Постраждалих немає.
О 16:22 в одному з гаражних кооперативів Салтівського району Харкова сталась пожежа. Її причиною стала необережність під час поводження з вогнем. В гаражі зайнявся автомобіль «ВАЗ 2104». Намагаючись врятувати свій транспортних засіб, 50-річний власник отримав опіки обличчя. Рятувальники 22-ї частини ДСНС загасили пожежу о 17:05.
О 04:42 у м. Вовчанську через коротке замкнення електропроводки виникла пожежа, на якій загинула 66-річна жінка. Її чоловіка врятовано. Вогонь загасили о 08:13 бійці 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини у співпраці із вогнеборцями МПК із селища Вільча.
Загалом протягом доби з 25 по 26 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям с. Морозівка Савинської громади бійці ДСНС доставили 2 т технічної води.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що ЗСУ відбили 6 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.
Комментариев: 0
Якщо ви хотіли заручитися чиєюсь опікою, найлегше зробити це саме сьогодні: люди з із задоволенням відчуватимуть свою значущість, виконуючи роль порадника.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ зі снігом йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.
У 1983 році 26 січня був обраний як щорічне свято Міжнародного дня митника.
влажность:
давление:
ветер: