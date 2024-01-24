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24.01.2024  16:30   Віталій Хінєвіч

Поліцейські у Харкові вилучили понад тисячу пачок цигарок без марок акцизного податку

20 січня правоохоронці в ході відпрацювання території Немишлянського району в продовольчому магазині виявили порушення правил торгівлі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У торговій точці правоохоронці виявили 1224 пачки тютюнових виробів, які не мали акцизних марок. 
 
Щодо порушника працівники поліції склали протокол за ч. 1 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) Кодексу України про адміністративні правопорушення та направили до Фрунзенського районного суду для розгляду і прийняття відповідно до чинного законодавства. 
 
Санкція статті передбачає накладення штрафу від 200 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області виявили факт незаконного полювання.
 
Тэги:  події, харків
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