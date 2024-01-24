24.01.2024 15:45 Віталій Хінєвіч

«Харківводоканал» продовжує усувати наслідки ракетних ударів

Бригади КП «Харківводоканал» продовжують відновлювальні заходи на об'єктах водопостачання та водовідведення, які були пошкоджені ракетним обстрілом Київського району, передає РЕДПОСТ .

Вчора, 23 січня, бригади комплексу «Харківводовідведення» закінчили перекладку 12 метрів каналізаційного колектора діаметром 500 мм на одній із трьох локацій, що перебувають у роботі після ворожих ударів. На цій же ділянці ремонтники комплексу «Харківводвідведення» замінили 5 метрів зовнішніх мереж та відновили подачу води у повному обсязі. Благоустрій місця роботи буде проведено після реконструкції інших міських комунікацій, розташованих на цій ділянці.

Аварійники Київського району паралельно продовжують ремонт водоводу у приватному секторі. Як повідомив начальник районної служби Віталій Чупандін, за попередніми оцінками, намітили замінити 16 метрів пошкодженого трубопроводу. Зокрема, завершено земляні роботи, ведеться підготовка до безпосереднього укладання труб.

У свою чергу начальник управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» Валерій Харлан поінформував, що на сьогодні подачу води не відновлено лише в одному будинку, який отримав значні руйнування після обстрілу.

«Щоб зберегти комунікації від розморожування, систему подачі води відключили у 12 будинках безпосередньо після прильоту ворожої ракети. У цих будівлях були вибиті вікна та відключено опалення. Після відновлення теплоподачі та утеплення віконних контурів наші майстри оперативно підключили внутрішньобудинкові мережі, - зазначив Валерій Харлан.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 січня о 4:00 та 7:15 окупанти завдали 12 ударів по Київському Салтівському районам міста. Близько десятої години вечора Харків втретє за добу став об'єктом ракетних ударів з боку ворога, що призвело до серйозних руйнацій у центральній частині міста.