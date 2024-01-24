24.01.2024 15:05 Віталій Хінєвіч
Про наслідки обстрілів Харківської області повідомили у прокуратурі
Прокурори зафіксували наслідки ворожих обстрілів по цивільних обʼєктах на Харківщині.
За даними слідства, ввечері 23 січня приблизно о 20:00 окупанти вкотре обстріляли м. Купʼянськ. У місті пошкоджено низку приватних житлових будинків та господарчих споруд.
Також вчора вже близько 22:15 збройні сили рф обстріляли с. Липці. У приватних домоволодіннях вибито вікна, пошкоджено будівлю пожежного депо.
За процесуального керівництва Купʼянської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Документування наслідків збройної агресії проводили прокурори спільно зі слідчими поліції.
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писав, що у Харкові затримали колаборанта
, який працював на ворога у Куп'янську.
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