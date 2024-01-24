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24.01.2024  15:05   Віталій Хінєвіч

Про наслідки обстрілів Харківської області повідомили у прокуратурі

Прокурори зафіксували наслідки ворожих обстрілів по цивільних обʼєктах на Харківщині.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, ввечері 23 січня приблизно о 20:00 окупанти вкотре обстріляли м. Купʼянськ. У місті пошкоджено низку приватних житлових будинків та господарчих споруд. 
 
Також вчора вже близько 22:15 збройні сили рф обстріляли с. Липці. У приватних домоволодіннях вибито вікна, пошкоджено будівлю пожежного депо. 
 
За процесуального керівництва Купʼянської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Документування наслідків збройної агресії проводили прокурори спільно зі слідчими поліції.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримали колаборанта, який працював на ворога у Куп'янську.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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