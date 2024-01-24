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24.01.2024  14:12   Віталій Хінєвіч

У Харкові під завалами будинку, знищеного ракетою окупантів, знайшли тіло чоловіка та жінки (оновлено)

Про знайдені тіла двох загиблих людей від рук окупантів, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ .

 
«Під завалами будинку у Київському районі, який російський агресор обстріляв вчора вранці, знайшли ще два тіла - чоловіка та жінки, які мешкали на першому поверсі зруйнованого підʼїзду.
 
Зараз рятівники намагаються дістати їх»,- повідомив мер Харкова.
 
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У свою чергу в ХОВА зазначили, що рятувальники деблокували тіло 57-річного чоловіка та 56-річної жінки. На даний момент кількість жертв російського агресора зросла до 10 осіб.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 січня о 4:00 та 7:15 окупанти завдали 12 ударів по Київському і Салтівському районам міста. Близько десятої години вечора Харків втретє за добу став об'єктом ракетних ударів з боку ворога, що призвело до серйозних руйнацій у центральній частині міста.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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