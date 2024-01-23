23.01.2024 18:05 Віталій Хінєвіч
«Жодні обстріли не зможуть зламати дух харків'ян» - Ігор Терехов
Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону прокоментував ракетні удари окупантів по місту, передає РЕДПОСТ .
Зокрема, мер міста зазначив, що удари, які завдає ворог, не зможуть зламати дух харків'ян.
«Місто Харків – Місто-герой. Місто Харків-це незламне українське місто. І ми відстоюватимемо наше місто, нашу Україну до нашої Перемоги. Жодні обстріли, підкреслюю, жодні обстріли, цинічні обстріли з боку рф не зможуть зламати дух харків'ян», - зазначив Ігор Терехов.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що Північна Салтівка у Харкові зазнала ударів
російських ракет.
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