23.01.2024 18:05 Віталій Хінєвіч

«Жодні обстріли не зможуть зламати дух харків'ян» - Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону прокоментував ракетні удари окупантів по місту, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, мер міста зазначив, що удари, які завдає ворог, не зможуть зламати дух харків'ян.

«Місто Харків – Місто-герой. Місто Харків-це незламне українське місто. І ми відстоюватимемо наше місто, нашу Україну до нашої Перемоги. Жодні обстріли, підкреслюю, жодні обстріли, цинічні обстріли з боку рф не зможуть зламати дух харків'ян», - зазначив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Північна Салтівка у Харкові зазнала ударів російських ракет.