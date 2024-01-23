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23.01.2024  17:57   Дмитро Колонєй

Збільшилася кількість загиблих від ракетного удару росіян по Харкову

Знайдено тіло загиблої жінки від ракетного удару по Харкову.

Як повідомляє РЕДПОСТ, збільшилася кількість мешканців Харкова, які загинули внаслідок ранкових обстрілів міста. Рятувальники згнайшли 7 жертву росіян. ДСНСники деблокували з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки тіло загиблої жінки.  Пошукові роботи тривають.

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Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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