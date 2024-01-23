Збільшилася кількість загиблих від ракетного удару росіян по Харкову

Знайдено тіло загиблої жінки від ракетного удару по Харкову.
Як повідомляє РЕДПОСТ, збільшилася кількість мешканців Харкова, які загинули внаслідок ранкових обстрілів міста. Рятувальники згнайшли 7 жертву росіян. ДСНСники деблокували з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки тіло загиблої жінки. Пошукові роботи тривають.
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Це дійсно неординарний день, коли спілкування та узгодження можуть бути легшими, ніж зазвичай.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
23 січня відзначається День почерку.
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