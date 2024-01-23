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23.01.2024  16:40   Віталій Хінєвіч

Під завалами може бути дитина: у Харкові продовжуються пошуково-рятувальні роботи

Одинадцять ракет на Харків та дві по Балаклії - росіяни знову били по цивільній інфраструктурі.

 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
«За останньою інформацією, вже шестеро загиблих - на місці одного з влучань знайшли тіло 21-річної жінки. Одного із загиблих ідентифікувати можливо лише за допомогою аналізу ДНК, чоловіка буквально пошматувало. Якщо хтось не може знайти родича після ранкової атаки, закликаємо звернутися до поліції.
 
Не припиняється рятувальна операція. Під завалами п'ятиповерхівки шукаємо людей, ймовірно там залишається двоє постраждалих, серед них можливо 9-річний хлопчик»,- повідомив Сергій Болвінов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 січня о 4:00 та 7:15 окупанти завдали 12 ударів по Київському і Салтівському районам міста.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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