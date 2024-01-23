23.01.2024 16:28 Дмитро Колонєй
Харківські комунальники усувають наслідки ракетного удару по Салтівці
Харківські комунальні працівники закривають вибиті вікна, прибирають скло, уламки та габаритне сміття.
Через потужні вибухи
-
пошкоджені 69 багатоповерхових житлових будинків;
-
у квартирах вибито близько 1,7 тис. вікон, ще 900 - у місцях загального користування.
Комунальники закривають вибиті вікна, прибирають скло, уламки та габаритне сміття.
Усіх, хто цього потребує, розселяють у гуртожитки. Для мешканців, волонтерів та працівників комунальних служб організоване гаряче харчування.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0