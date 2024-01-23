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23.01.2024  16:28   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники усувають наслідки ракетного удару по Салтівці

Харківські комунальні працівники закривають вибиті вікна, прибирають скло, уламки та габаритне сміття.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Салтівському районі триває усування  наслідків ракетного обстрілу.
 
Через потужні вибухи
  • пошкоджені 69 багатоповерхових житлових будинків;
  • у квартирах вибито близько 1,7 тис. вікон, ще 900 - у місцях загального користування. 
 
Комунальники закривають вибиті вікна, прибирають скло, уламки та габаритне сміття. 
 
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Усіх, хто цього потребує, розселяють у гуртожитки. Для мешканців, волонтерів та працівників комунальних служб організоване гаряче харчування.
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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