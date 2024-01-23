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23.01.2024  14:00   Віталій Хінєвіч

Після ракетних ударів по Харкову закликала «добивати вцілілих українців»: блогерка отримала підозру від СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на російську блогерку Ельвіну Боровкову, яка публічно закликала до геноциду українців.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.
 
За даними кіберфахівців СБУ, фігурантка входить до пулу пропагандистів путіна, які агітують за масові вбивства громадян України та повне знищення нашої цивільної інфраструктури.
 
Так, зловмисниця вихваляла обстріл Харкова 22 лютого 2023 року, коли рашисти застосували по місту зенітно-ракетні комплекси С-300. Наступного дня після події Боровкова закликала окупантів завдати повторного удару по обласному центру, щоб «добити тих, хто вижив».
 
Крім того пропагандистка записала та оприлюднила власне звернення до командування російських військ, в якому пропонувала зруйнувати Україну «під нуль».
 
За даними слідства, деструктивні відео ворожої блогерки одразу «підхоплювали» топові кремлівські телеканали для створення постановочних сюжетів про війну в Україні.
 
Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисниці проти нашої держави.
 
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Боровковій про підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (публічні заклики до геноциду). Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини.
 
Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що викрито двох колаборантів, які співпрацювали з окупантами у Харківській області.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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