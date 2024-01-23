23.01.2024 13:05 Віталій Хінєвіч
У Харкові працює «Телефон довіри»
Сервіс дозволяє отримувати індивідуальні консультації, в тому числі психологічні, інформаційні, юридичні, соціально-педагогічні. Надання допомоги здійснюється безкоштовно та анонімно.
Серед найпоширеніших запитів - стабілізація психоемоційного стану, отримання адресної гуманітарної допомоги, отримання навичок користування мобільними додатками та чат-ботами, оформлення заяв про знищене/пошкоджене майно, отримання статусу ВПО, оформлення соціальних виплат та допомог тощо.
Зокрема, торік через «Телефон довіри» у Київському районі отримали допомогу 158 осіб.
Телефони довіри: відділ соціальної роботи по Київському району - (057) 725-19-37, (057) 725-19-39; відділ моніторингу соціальної роботи та оцінки якості надання послуг - (057) 705-61-65, (057) 705-61-64.
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