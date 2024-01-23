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23.01.2024  13:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові працює «Телефон довіри»

Сервіс дозволяє отримувати індивідуальні консультації, в тому числі психологічні, інформаційні, юридичні, соціально-педагогічні. Надання допомоги здійснюється безкоштовно та анонімно.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Серед найпоширеніших запитів - стабілізація психоемоційного стану, отримання адресної гуманітарної допомоги, отримання навичок користування мобільними додатками та чат-ботами, оформлення заяв про знищене/пошкоджене майно, отримання статусу ВПО, оформлення соціальних виплат та допомог тощо.
 
Зокрема, торік через «Телефон довіри» у Київському районі отримали допомогу 158 осіб.
 
Телефони довіри: відділ соціальної роботи по Київському району - (057) 725-19-37, (057) 725-19-39; відділ моніторингу соціальної роботи та оцінки якості надання послуг - (057) 705-61-65, (057) 705-61-64.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що спеціалісти "Харківобленерго" активно ведуть роботу з відновлення електропостачання в Київському районі Харкова.
 
Тэги:  харків, допомога
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