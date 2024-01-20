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20.01.2024  10:20   Віталій Хінєвіч

Жителів Харкова та області закликають стати донорами крові

На сторінці у Facebook Харківського обласного центру служби крові зазначають, що повністю обнулились запаси на групи крові 3- та 4- , передає РЕДПОСТ .

 
Бажаючим стати донором крові необхідно мати при собі паспорт та ІНН.
 
Не можна здавати кров:
 
  • з хронічними захворюваннями,
  • під час менструації та 5 днів після,
  • після тату має минути 6 місяців,
  • після прийому ліків має минути 14 днів,
  • після попередньої здачі крові 60 днів.
 Має бути 18 років, верхньої межі немає. Телефон Центра крові для довідок: (095) 570-47-66
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники допомогли бригаді швидкої дістатися місця виклику.
 
Тэги:  донорство крові, медицина, харків
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