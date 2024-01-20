20.01.2024 10:20 Віталій Хінєвіч

Жителів Харкова та області закликають стати донорами крові

На сторінці у Facebook Харківського обласного центру служби крові зазначають, що повністю обнулились запаси на групи крові 3- та 4- , передає РЕДПОСТ .

Бажаючим стати донором крові необхідно мати при собі паспорт та ІНН.

Не можна здавати кров:

з хронічними захворюваннями,

під час менструації та 5 днів після,

після тату має минути 6 місяців,

після прийому ліків має минути 14 днів,

після попередньої здачі крові 60 днів.

Має бути 18 років, верхньої межі немає. Телефон Центра крові для довідок: (095) 570-47-66

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники допомогли бригаді швидкої дістатися місця виклику.