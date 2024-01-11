11.01.2024 17:44 Дмитро Колонєй

Розшукують та судитимуть мешканців Харківщини, які придушували протидію окупантам

Судитимуть групу «правоохоронців», які під час окупації Харківщини «полювали» на проукраїнськи налаштованих громадян.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у липні 2023 року року 40-річний чоловік погодився на пропозицію російських військових та став «командиром» так званого «Взвода патрульной службы» у складі «Управления внутренних дел» в окупованому на той час м. Куп‘янськ.

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Метою цього «органу» було придушення будь-якого супротиву військовій окупації з боку цивільних осіб, насадження злочинної політики та укладу життя рф, а також вчинення актів розправи над громадянами, які не хотіли підтримувати «русский мир».

До роботи у псевдоправоохоронному органі чоловік залучив ще трьох своїх «побратимів».

Так, його 30-річний знайомий обійняв посаду «полицейского Взвода патрульной службы». Ще двоє чоловіків віком 35 та 32 роки стали «полицейскими-водителями».

Четверо колаборантів виявляли осіб серед числа учасників АТО, осіб, які проходили службу в ЗСУ, органах МВС, Національної Гвардії та українських патріотів.

Крім того, вони вишукували у населення зброю для подальшої її передачі окупантам. Також «полицейские» патрулювали місто та разом з російськими службами «несли службу» на блокпостах.

Всі учасники орггрупи перебувають у розшуку. Їх судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Источник: Харківська обласна прокуратура

зрада, харків, розшук Тэги: колаборант