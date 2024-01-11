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11.01.2024  17:44   Дмитро Колонєй

Розшукують та судитимуть мешканців Харківщини, які придушували протидію окупантам

Судитимуть групу «правоохоронців», які під час окупації Харківщини «полювали» на проукраїнськи налаштованих громадян.

Придушували протидію окупантам: розшукують та судитимуть чотирьох прибічників ворога на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у липні 2023 року року 40-річний чоловік погодився на пропозицію російських військових та став «командиром» так званого «Взвода патрульной службы» у складі «Управления внутренних дел» в окупованому на той час м. Куп‘янськ.
 
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 Метою цього «органу» було придушення будь-якого супротиву військовій окупації з боку цивільних осіб, насадження злочинної політики та укладу життя рф, а також вчинення актів розправи над громадянами, які не хотіли підтримувати «русский мир».
 
Придушували протидію окупантам: розшукують та судитимуть чотирьох прибічників ворога на Харківщині
 
До роботи у псевдоправоохоронному органі чоловік залучив ще трьох своїх «побратимів». 
 
Так, його 30-річний знайомий обійняв посаду «полицейского Взвода патрульной службы». Ще двоє чоловіків віком 35 та 32 роки стали «полицейскими-водителями».
 
Придушували протидію окупантам: розшукують та судитимуть чотирьох прибічників ворога на Харківщині
 
Четверо колаборантів виявляли осіб серед числа учасників АТО, осіб, які проходили службу в ЗСУ, органах МВС, Національної Гвардії та українських патріотів.
 
Крім того, вони вишукували у населення зброю для подальшої її передачі окупантам. Також «полицейские» патрулювали місто та разом з російськими службами «несли службу» на блокпостах.
 
Придушували протидію окупантам: розшукують та судитимуть чотирьох прибічників ворога на Харківщині
 
Придушували протидію окупантам: розшукують та судитимуть чотирьох прибічників ворога на Харківщині
 
Всі учасники орггрупи перебувають у розшуку. Їх судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що  чиновниця з Харківщини засуджена за співпрацю з окупантами.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків, розшук
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