11.01.2024 15:00 Дмитро Колонєй

Ремонтники Харкова замінили десятки кілометрів внутрішньобудинкових систем

Більш докладно про виконані у 2023 році роботи розповіли у комплексі «Харківводовідведення».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, ремонтні бригади управліня з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» у 2023 році замінили 70 км внутрішньобудинкових систем у рамках підготовки до осінньо-зимового періоду.

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За словами начальника управління Валерія Харлана, зокрема ремонтники оновили 46 км трубопроводів холодної води та 24 км - водовідведення, а технічними оглядами охопили всі 6240 будинків, які перебувають у зоні відповідальності служби.

«Під час оглядів одночасно визначаємо адреси, де внутрішньобудинкові комунікації старі або в аварійному стані і вимагають підвищеної уваги, і відразу вносимо їх у плани замін. Так, цього року вже плануємо перекласти щонайменше 40 км мереж у 540 будинках. Сюди не входять поточні ремонти з реконструкцією невеликих обсягів робіт. Закладаємо у плани значні ремонти на каналізаційних системах, особливо чавунних. Вони найчастіше пошкоджуються під час обстрілів», - зазначив Валерій Харлан.