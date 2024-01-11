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11.01.2024  15:00   Дмитро Колонєй

Ремонтники Харкова замінили десятки кілометрів внутрішньобудинкових систем

Більш докладно про виконані у 2023 році роботи розповіли у комплексі «Харківводовідведення».

Замінили десятки кілометрів внутрішньобудинкових систем ремонтники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, ремонтні бригади управліня з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» у 2023 році замінили 70 км внутрішньобудинкових систем у рамках підготовки до осінньо-зимового періоду.
 
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За словами начальника управління Валерія Харлана, зокрема ремонтники оновили 46 км трубопроводів холодної води та 24 км - водовідведення, а технічними оглядами охопили всі 6240 будинків, які перебувають у зоні відповідальності служби.
 
«Під час оглядів одночасно визначаємо адреси, де внутрішньобудинкові комунікації старі або в аварійному стані і вимагають підвищеної уваги, і відразу вносимо їх у плани замін. Так, цього року вже плануємо перекласти щонайменше 40 км мереж у 540 будинках. Сюди не входять поточні ремонти з реконструкцією невеликих обсягів робіт. Закладаємо у плани значні ремонти на каналізаційних системах, особливо чавунних. Вони найчастіше пошкоджуються під час обстрілів», - зазначив Валерій Харлан.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що через  ракетний удар по готелю Харкова енергетики працюють над поверненням світла мешканцям Київського району.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, мережі, харків
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