11.01.2024 13:25 Дмитро Колонєй

У Харкові рецидивіст вбив свою подругу під час сварки та бійки

Труп мешканки Харкова знайшли сусіди.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 10 січня 2024 року до поліції зателефонував чоловік та повідомив про неприємний запах, який чутно із сусідньої квартири.

Коли правоохоронці відкрили двері квартири, виявили тіло вбитої жінки, а потім викрили зловмисника - 48-річного рецидивіста.

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8 січня 2024 року зловмисник прийшов у гості до своєї 61-річної знайомої. Вони пили алкоголь, а потім між ними виникла сварка та бійка. Під час конфлікту чоловік кілка разів вдарив жінку ножем. Від цих ран жінка померла. Потім він взяв пляшку спиртного, мобільний телефон подруги та пішов.

Речові докази вилучені та направлені на експертні дослідження.

Відкрито кримінальну справу про умисне вбивство. Чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.

Зловмисник затриманий.