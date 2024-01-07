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07.01.2024  17:31   

Пожежі та руйнація будинків: фото наслідків обстрілу Харківщини

Правоохоронці показали зафіксовані наслідки ударів росіян по Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, заграбнк завдади ударів по селищам Харківщини:
 
 
  • 7 січня 2024 року близько 15:10 до Куп'янського райвідділу поліції надійшло повідомлення про те, що росіяни з Ураганів вдарили по селу Нечволодівка. В результаті зруйнований будинок. Один чоловік загинув, ще двоє – жінка та чоловік отримали поранення. 
  • У Вовчанську пошкоджені двоповерховий будинок, приватні домоволодіння, в одному з будинків зайнялася пожежа.
  • Населені пункти Липецької територіальної громади ворог обстрілював з РСЗО з касетними боєприпасами. Зруйновані і пошкоджені приватні будинки, автомобілі. 
 
 
 
На місці події працюють слідчо-оперативна групи, криміналісти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Тэги:  пожежа, обстріл, харків
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