07.01.2024 17:31
Пожежі та руйнація будинків: фото наслідків обстрілу Харківщини
Правоохоронці показали зафіксовані наслідки ударів росіян по Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, заграбнк завдади ударів по селищам Харківщини:
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7 січня 2024 року близько 15:10 до Куп'янського райвідділу поліції надійшло повідомлення про те, що росіяни з Ураганів вдарили по селу Нечволодівка. В результаті зруйнований будинок. Один чоловік загинув, ще двоє – жінка та чоловік отримали поранення.
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У Вовчанську пошкоджені двоповерховий будинок, приватні домоволодіння, в одному з будинків зайнялася пожежа.
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Населені пункти Липецької територіальної громади ворог обстрілював з РСЗО з касетними боєприпасами. Зруйновані і пошкоджені приватні будинки, автомобілі.
На місці події працюють слідчо-оперативна групи, криміналісти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
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