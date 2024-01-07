07.01.2024 16:34 Дмитро Колонєй
Мобілізіція в Україні: внесено на розгляд новий закон
Розповідаємо, які змін пропонують нардепи та хто проти їх введення.
Мобілізіція в Україні: внесено на розгляд новий закон
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Obozrevatel, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки наразі розглядає законопроєкт щодо змін у мобілізації. Окремі його норми зазнають суттєвих змін.
Фінальне рішення комітету щодо законопроєкту, за словами Завітневича, планують ухвалити у вівторок, 9 січня.
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25 грудня Кабінет міністрів вніс до парламенту законопроєкт №10378 щодо змін у мобілізації, який серед іншого передбачає зниження призовного віку, відповідальність за ухилення та втрату права на відстрочку для низки громадян.
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний жорстко виступив проти деяких запропонованих норм, зокрема стосовно залучення до війська ув'язнених та судимих. А омбудсмен Дмитро Лубінець сказав,що в документі є норми, що суперечать Конституції.
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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що законопроєкт не буде винесений на голосування, доки не буде "врегульований".
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У комітеті з нацбезпеки розповіли, що під час роботи над законопроєктом про мобілізацію обговорюється питання залучення до армії чоловіків за кордоном.
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