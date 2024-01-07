    
Главная Новини Харкова Армія Мобілізіція в Україні: внесено на розгляд новий закон
07.01.2024  16:34   Дмитро Колонєй

Мобілізіція в Україні: внесено на розгляд новий закон

Розповідаємо, які змін пропонують нардепи та хто проти їх введення.


Мобілізіція в Україні: внесено на розгляд новий закон
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Obozrevatel, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки наразі розглядає законопроєкт щодо змін у мобілізації. Окремі його норми зазнають суттєвих змін.
 
Фінальне рішення комітету щодо законопроєкту, за словами Завітневича, планують ухвалити у вівторок, 9 січня.
 
  • 25 грудня Кабінет міністрів вніс до парламенту законопроєкт №10378 щодо змін у мобілізації, який серед іншого передбачає зниження призовного віку, відповідальність за ухилення та втрату права на відстрочку для низки громадян.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний жорстко виступив проти деяких запропонованих норм, зокрема стосовно залучення до війська ув'язнених та судимих. А омбудсмен Дмитро Лубінець сказав,що в документі є норми, що суперечать Конституції.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що законопроєкт не буде винесений на голосування, доки не буде "врегульований".
  • У комітеті з нацбезпеки розповіли, що під час роботи над законопроєктом про мобілізацію обговорюється питання залучення до армії чоловіків за кордоном.
 
Источник:   Obozrevatel
 Тэги:  агрессия россии, мобілізація
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.01 Армія Найближчим часом росіяни здійснять великий наступ на Харків»: фейк окупантів 07.01 Надзвичайні події Обстріл ворога спричинив пожежу у приватному секторі передмістя Харкова 07.01 Суспільство «єВідновлення»: мешканці Харкова отримали чверть мільярда на відновлення
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 