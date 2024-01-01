Харківський автобус допоможе у вівторок мешканцям Салтівки дістатися метро

Про зміни у курсуванні харківського транспорту поінформували в Департаменті інфраструктури.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у вівторок Харковом не їздитиме 34 тролейбус.
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Краще зайнятися тими справами, в яких ніхто вам не указ – вони вдаватимуться напрочуд швидко і чітко.
Безхмарним небо буде лише вранці - день та вечір у Харкові очікуються похмурими. Без опадів.
Щорічний День миру 1 січня 1967 року встановив римський папа Павло VI (у католиків він називається День всесвітніх молитов за мир).
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