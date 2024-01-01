01.01.2024 16:02

Харківський автобус допоможе у вівторок мешканцям Салтівки дістатися метро

Про зміни у курсуванні харківського транспорту поінформували в Департаменті інфраструктури.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент інфраструктури, з 9:00 до 16:00 2 січня 2024 року курсуватиме тимчасовий автобус №34 «Вул. Владислава Зубенка (розворотне коло тролейбуса) – ст. м. «Студентська» .

Це пов’язано з припиненням у цей час руху тролейбусів на вул. Валентинівській, на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола «Східна Салтівка», де проводитиметься ремонт водогону.

Автобус №34 курсуватиме так:

вул. Владислава Зубенка (розворотне коло тролейбуса) – вул. Валентинівська – ст. м. «Студентська».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у вівторок Харковом не їздитиме 34 тролейбус.