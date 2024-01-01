    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Харківський автобус допоможе у вівторок мешканцям Салтівки дістатися метро
01.01.2024  16:02   

Харківський автобус допоможе у вівторок мешканцям Салтівки дістатися метро

Про зміни у курсуванні харківського транспорту поінформували в Департаменті інфраструктури.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури,  з 9:00 до 16:00 2 січня 2024 року курсуватиме тимчасовий автобус №34 «Вул. Владислава Зубенка (розворотне коло тролейбуса) – ст. м. «Студентська» .
 
Це пов’язано з припиненням у цей час руху тролейбусів на вул. Валентинівській, на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола «Східна Салтівка», де проводитиметься ремонт водогону. 
 

Автобус №34 курсуватиме так: 

  • вул. Владислава Зубенка (розворотне коло тролейбуса) – вул. Валентинівська – ст. м. «Студентська».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у вівторок Харковом не їздитиме 34 тролейбус.

 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 